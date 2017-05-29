Метро Москвы и МЦК работают по графику после урагана

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Столичное метро и Московское центральное кольцо (МЦК) работают по графику после прошедшего в понедельник в Москве урагана. Об этом сообщается в Twitter Департамента транспорта Москвы.

"Московский метрополитен и МЦК работают без задержек строго по графику, - говорится в сообщении. - Наземный городской транспорт работает в штатном режиме, задержки в движении, связанные с погодными условиями, носят локальный характер".

Наземный гор-ой транс-т работает в штатном режиме, задержки в движении ,связанные с погодными условиями,носят небольшой-локальный характер. — Московский транспорт (@DtRoad) 29 мая 2017 г.

Ранее сообщалось, что движение поездов было изменено в связи с падением деревьев на пути из-за урагана.