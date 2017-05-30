Жительнице Москвы, встретившей скорую с ножом в руке, грозит обвинение в угрозе убийством

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Женщина, которая с ножом в руке встретила сотрудников скорой, приехавших помогать ее мужу в московском Зеленограде, может стать фигурантом дела об угрозе убийством.
"По факту высказывания 36-летней женщиной угроз убийством в адрес медицинских работников проводится доследственная проверка. В настоящее время опрашиваются медицинские работники", - сказала ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером 29 мая в 11-м микрорайоне Зеленограда. Бригада скорой прибыла по вызову в одной из квартир для оказания помощи мужчине, которого жена во время ссоры ударила по голове предметом домашнего обихода. "При этом женщина, находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения, агрессивно встретила медицинских сотрудников, стала демонстрировать им нож и высказывать в их адрес угрозы убийством", - рассказали в ведомстве.
Один из медработников незамедлительно сообщил об инциденте в правоохранительные органы, женщину обезвредили сотрудники полиции.
Статья 119 УК РФ "Угроза убийством" предполагает до двух лет лишения либо ограничения свободы.