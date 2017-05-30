Местами небольшой дождь и до 20 градусов тепла ожидается в столичном регионе

МОСКВА, 30 мая./ТАСС/. Погода в Московском регионе во вторник будет теплой, сырой и ветреной. Об этом сообщили в Росгидромете.

"При переменной облачности местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 17-19 (градусов), по области - от 15 до 20 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается северный, 5-10 м/с.

Предстоящей ночью местами вновь не исключен небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 7-9 градусов, в Подмосковье будет от 4 до 9 градусов тепла. Ветер прогнозируется переменных направлений, 2-7 м/с.

Днем в среду будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, прогремит гроза. В Москве воздух прогреется до 20-22 градусов, по области будет от 17 до 22 градусов. Ветер южной четверти, 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.