Основные последствия шквала в Москве устранены

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Основные последствия шквала в Москве ликвидированы, расчистка поваленных деревьев завершится во вторник днем, заявил ТАСС начальник ГУ МЧС России по Москве Илья Денисов.

"По состоянию на утро вторника ликвидированы основные негативные последствия прохождения циклона. Восстановлено электроснабжение всех потребителей, в ряде объектов проводятся работы по организации переподключения с временной на постоянную схему. Движение по основным автомагистралям города осуществляется без затруднений, движение поездов метрополитена осуществляется в штатном режиме", - сказал Денисов в ходе селекторного совещания в МЧС России.

По его словам, в настоящее время ведутся работы по расчистке дворов от поваленных деревьев, работы планируется завершить днем 30 мая.

Денисов напомнил, что пожарно-спасательный гарнизон переведен на усиленный режим работы. Организовано патрулирование для оказания помощи населению по ликвидации последствий стихийного бедствия, распилено более 3 тыс. деревьев, открыта горячая линия для обращений граждан. Всего в ликвидации последствий от ГУ МЧС России по Москве задействовано более 1 тыс. человек и 170 единиц техники.

По данным СК, жертвами стихийного бедствия в Москве и Подмосковье стали 14 человек.