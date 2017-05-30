Полиция ищет неизвестного, поджегшего четыре машины на юго-востоке Москвы

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, поджегшего четыре автомобиля на юго-востоке столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"29 мая в 03:14 мск поступило сообщение о возгорании автомашин по адресу Перервинский бульвар, дом 22, корпус 1. На место незамедлительно прибыли полицейские", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате возгорания получили повреждения четыре автомашины. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". "В настоящее время ведется следствие. Принимаются все меры к розыску подозреваемого", - заключили в ГУ МВД.
В свою очередь информированный источник сообщил ТАСС, что при пожаре сгорели автомобили Renault Duster, ГАЗ 2705, Ford Focus и BMW.