Полиция ищет неизвестного, поджегшего четыре машины на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, поджегшего четыре автомобиля на юго-востоке столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"29 мая в 03:14 мск поступило сообщение о возгорании автомашин по адресу Перервинский бульвар, дом 22, корпус 1. На место незамедлительно прибыли полицейские", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате возгорания получили повреждения четыре автомашины. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". "В настоящее время ведется следствие. Принимаются все меры к розыску подозреваемого", - заключили в ГУ МВД.

В свою очередь информированный источник сообщил ТАСС, что при пожаре сгорели автомобили Renault Duster, ГАЗ 2705, Ford Focus и BMW.