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Полиция ищет неизвестного, поджегшего четыре машины на юго-востоке Москвы

Москва
30 мая, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

В результате поджога возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества"

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, поджегшего четыре автомобиля на юго-востоке столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"29 мая в 03:14 мск поступило сообщение о возгорании автомашин по адресу Перервинский бульвар, дом 22, корпус 1. На место незамедлительно прибыли полицейские", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате возгорания получили повреждения четыре автомашины. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". "В настоящее время ведется следствие. Принимаются все меры к розыску подозреваемого", - заключили в ГУ МВД.

В свою очередь информированный источник сообщил ТАСС, что при пожаре сгорели автомобили Renault Duster, ГАЗ 2705, Ford Focus и BMW.

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