Аэропорт Домодедово улучшил систему безопасности на входе в здание

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Московский аэропорт Домодедово установил на входе в здание 24 рентгенотелевизионных интроскопов нового поколения в рамках модернизации систем безопасности. Об этом сообщает пресс-служба московского аэропорта.

"Безопасность наших гостей является приоритетом развития аэропорта Домодедово. Мы стремимся обеспечить пассажирам максимальный комфорт и устранить возможные неудобства, связанные с досмотровыми процедурами. Благодаря оборудованию нового поколения мы повысим как качество, так и скорость обслуживания на входных группах", - приводит пресс-служба слова директора аэропорта Игоря Борисова.

Новая система позволит изучать объекты в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Интроскопы обладают интеллектуальной программой, которая позволит улучшить досмотр предметов в ручной клади и багаже, отмечается в сообщении.

Пассажиропоток Домодедово составил 28 млн 500 тыс. человек по итогам 2016 года. По пассажирским перевозкам аэропорт занимает второе место в России и Москве.