Собянин поручил в течение двух суток ликвидировать последствия шквала в Москве

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в течение двух суток ликвидировать последствия шквала в столице. Об этом он сообщил во вторник на заседании президиума московского правительства.
"Я прошу в течение двух суток ликвидировать последствия стихии, включая восстановление кровель. Что касается поваленных деревьев, то все до единого должны быть восстановлены в осенний период. Необходимые посадки должны быть организованы желательно в тех местах, где были деревья ранее", - сказал мэр.
По словам главы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Павла Ливинского, в результате разгула стихии в понедельник было повалено 27 тыс. деревьев, повреждены 243 кровли, 61 рекламный щит, 135 опор уличного освещения, 1939 автомобилей.
Ранее сообщалось, что шквал в Москве унес жизни 16 человек. По данным департамента здравоохранения Москвы, среди погибших один несовершеннолетний. В интервью ТАСС Сергей Собянин рассказал, что семьи погибших получат по 1 млн рублей.
Как сообщил руководитель департамента Алексей Хрипун, всего за медицинской помощью обратились 168 человек, в 15 больниц были доставлены 146 пациентов. В настоящее время 108 пострадавших, в том числе 22 ребенка, остаются в больницах. По словам Хрипулина, состояние восьми находящихся на лечении оценивается как тяжелое.
В основном пострадавшие получили ушибы, ссадины, переломы, черепно- мозговые травмы, травмы позвоночника.
29 мая на Москву обрушились шквалистый ветер с порывами до 28 м/с и ливень. В ликвидации последствий удара стихии заняты 33 тыс. человек и 5 тыс. единиц техники. Прокуратура Москвы совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды и департаментом жилищно-коммунального хозяйства столицы начала проверку в связи с последствиями шквала.