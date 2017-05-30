Московский метрополитен перевез 29 мая на 5,3% пассажиров больше, чем обычно

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Метрополитен столицы перевез за вчерашний день на 5,3% пассажиров больше, чем обычно. Об этом на заседании президиума правительства города сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Метрополитен вчера перевез 9 млн пассажиров, это на 5,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Ни на одной из линий движение не было прекращено. Единственное, на открытой Филевской линии в течение 45 минут - с 15:45 до 16:20 мск - на двух перегонах было остановлено движение, но через 35 минут движение было возвращено в график", - сказал Ликсутов.

Он также рассказал, что наземный транспорт в целом при всех сложностях, связанных со шквалом, перевез 5,17 млн пассажиров.

"Это на 3% больше, чем в аналогичный день прошлого года. Затруднения на магистралях силами ЖКХ в течение к 19:00 мск были устранены, коллеги работали в жестком графике", - отметил заммэра.

По словам Ликсутова, на Московском центральном кольце из-за упавших деревьев с 16:00 до 16:47 мск был увеличен интервал движения.

"В течение 47 минут деревья были убраны и движение вошло в график", - сказал он.

Кроме того, Ликсутов добавил, что вчера в связи со шквалом был изменен график движения 70 пригородных поездов. "К 23:00 мск движение по всем пригородным направлениям движение было восстановлено в полном графике", - подчеркнул он.

"На 05:30 мск сегодня Московский метрополитен, пригородные поезда, весь наземный транспорт начали работать в обычном графике. Светофорные объекты и дорожные знаки все были проверены ночью и работают нормально", - отметил заммэра.

Шквал в Москве

29 мая на Москву обрушился шквалистый ветер с порывами до 28 м/с и ливень. В результате было повалено 27 тыс. деревьев, повреждены 243 кровли, 61 рекламный щит, 135 опор уличного освещения, 1939 автомобилей. Стихия в Москве унесла жизни 11 человек. По данным департамента здравоохранения столицы, среди погибших один несовершеннолетний. В интервью ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что семьи погибших получат по 1 млн рублей.

Как сообщил руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун, всего за медицинской помощью обратились 168 человек, в 15 больниц были доставлены 146 пациентов. В настоящее время 108 пострадавших, в том числе 22 ребенка, остаются в больницах. По его словам, состояние пострадавших удовлетворительное или средней тяжести, но состояние восьми человек оценивается как тяжелое. Пострадавшие получили ушибы, ссадины, переломы, черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника.

Над ликвидацией последствий стихии работают 33 тыс. человек и 5 тыс. единиц техники. Прокуратура Москвы совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды и департаментом жилищно-коммунального хозяйства столицы начала проверку в связи с последствиями шквала.