Московские поликлиники получат гранты за лучшую профилактическую работу

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Поликлиники Москвы получат гранты за лучшие показатели по профилактической работе. Соответствующее постановление было принято во вторник на заседании президиума правительства столицы.

"Постановление предусматривает предоставление грантов поликлиникам в пяти категориях: с лучшей "Школой здоровья" - два гранта в размере 5 млн рублей каждый, с лучшим отделением профилактики - два гранта по 5 млн рублей каждый, с наибольшим ростом доли прикрепленного населения, прошедшего диспансеризацию за год, - два гранта по 5 млн рублей каждый, с лучшей организацией медпомощи в образовательной организации - два гранта по 2,5 млн рублей каждый", - говорится в материалах к заседанию.

Гранты будут предоставляться по итогам мониторинга показателей деятельности городских поликлиник.

Средства грантов должны быть использованы поликлиниками-получателями на материальное поощрение медицинского персонала.