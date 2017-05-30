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Московские поликлиники получат гранты за лучшую профилактическую работу

Москва
30 мая, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Средства должны быть использованы поликлиниками на материальное поощрение медицинского персонала

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© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Поликлиники Москвы получат гранты за лучшие показатели по профилактической работе. Соответствующее постановление было принято во вторник на заседании президиума правительства столицы.

"Постановление предусматривает предоставление грантов поликлиникам в пяти категориях: с лучшей "Школой здоровья" - два гранта в размере 5 млн рублей каждый, с лучшим отделением профилактики - два гранта по 5 млн рублей каждый, с наибольшим ростом доли прикрепленного населения, прошедшего диспансеризацию за год, - два гранта по 5 млн рублей каждый, с лучшей организацией медпомощи в образовательной организации - два гранта по 2,5 млн рублей каждый", - говорится в материалах к заседанию.

Гранты будут предоставляться по итогам мониторинга показателей деятельности городских поликлиник.

Средства грантов должны быть использованы поликлиниками-получателями на материальное поощрение медицинского персонала.

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