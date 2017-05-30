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В Москве проверят законность установки снесенных шквалом конструкций

Москва
30 мая, 17:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

По мнению главы столичного департамента строительства, снесенные объекты могли быть установлены временно

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Власти Москвы намерены провести проверку законности установки объектов, которые были снесены в понедельник шквалистым ветром. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" во вторник сообщил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

"У нас тысячи таких новых павильонов, все они устояли, все находятся в работоспособном состоянии. Все единичные случаи будут расследоваться, в том числе с коллегами из правоохранительных органов. Возможно, эти объекты были установлены временно или не успели их закрепить, или были какие-то нарушения - надо разбираться. Любое отклонение, любое обрушение любой конструкции - происходит расследование", - сказал чиновник.

Шквал в Москве

29 мая на Москву обрушились шквалистый ветер с порывами до 28 м/с и ливень. Было повалено 27 тыс. деревьев, повреждены 243 кровли, 61 рекламный щит, 135 опор уличного освещения, 1939 автомобилей. Стихия в Москве унесла жизни 11 человек. По данным департамента здравоохранения столицы, среди погибших один несовершеннолетний. В интервью ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что семьи погибших получат по 1 млн рублей.

Как сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, всего за медпомощью обратились 168 человек, в 15 больниц были доставлены 146 пациентов. В настоящее время 108 пострадавших, в том числе 22 ребенка, остаются в больницах.

Над ликвидацией последствий стихии работают 33 тыс. человек и 5 тыс. единиц техники. Прокуратура Москвы совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды и департаментом жилищно-коммунального хозяйства столицы начала проверку в связи с последствиями шквала.

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