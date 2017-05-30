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Коммерческая аудиореклама исчезнет в московском метро

Москва
30 мая, 18:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

С 1 июня в метро будет транслироваться только социальная реклама, а также касающиеся столичного транспорта сообщения

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Московский метрополитен откажется от трансляции коммерческих рекламных аудиороликов и заменит их на сообщения, касающихся транспортной сферы и на социальную рекламу. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"С 1 июня в московском метро будут транслироваться только сообщения, касающиеся метрополитена и столичного транспорта в целом, а также социальная реклама. Никакой коммерческой рекламы на линиях метрополитена больше звучать не будет", - сказал он.

Ликсутов пояснил, что ранее размещением рекламных аудиороликов в московском метро занималась коммерческая фирма, договор с которой истек.

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