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Во Всемирный день без табака москвичей ждет "Машина времени курильщика"

Москва
30 мая, 18:35 UTC+3

В фото-кисоке можно будет получить снимок, на котором образ курильщика будет отражать последствия многолетней табачной зависимости

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Москвичи могут сфотографироваться в "Машине времени курильщика" и получить консультации специалистов по отказу от курения в рамках акции, посвященной Всемирному дню без табака, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"В течение трех дней, с 29 по 31 мая, специалисты кабинетов по отказу от курения будут принимать пациентов в центрах здоровья городских поликлиник и диагностических центров. Во время акции "Запишитесь в кабинет по отказу от курения" все желающие смогут проконсультироваться со специалистами о том, как избавиться от вредной привычки, и получить рекомендации", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, при поддержке департамента проходит XVII Московская городская научно-практическая конференция, посвященная профилактике табакокурения. "31 мая врачи центров здоровья приглашают жителей столицы на День открытых дверей. Все желающие смогут проконсультироваться у терапевтов и пульмонологов, проверить уровень сахара и холестерина, проверить показатели легких, определить концентрацию оксида углерода в выдохе и количество кислорода в крови", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что также в среду около павильона № 76 на ВДНХ пройдет акция "Время бросить курить", где посетители смогут получить индивидуальные консультации и задать вопросы ведущим столичным психиатрам-наркологам, получить рекомендации по отказу от курения и пройти скрининг-диагностику содержания оксида углерода в организме.

"Кроме того, будет работать фото-киоск "Машина времени курильщика", где каждый желающий может сфотографироваться и получить фото, на котором образ курильщика отражает последствия 10 или даже 20-летней табачной привязанности", - отметил представитель департамента.

Всемирный день без табака отмечается 31 мая. В этот день во многих странах мира проводятся различные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и отказа от курения. Тема акции в 2017 году - "Табак - угроза для развития". 

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