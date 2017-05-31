Весна в Москве завершится ветреной, теплой погодой с грозовым дождем

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Облачная, сырая, ветреная и теплая погода ожидается в столичном регионе в последний день весны. Об этом сообщили в Росгидромете. "Сегодня будет облачно, пойдет дождь, местами небольшой, в отдельных районах прогремит гроза",- уточнил представитель метеослужбы.

Температура воздуха в Москве составит 18-20, по области - от 15 до 20 градусов. Ветер южной четверти 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Предстоящей ночью - облачно с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах вновь прогремит гроза. В Москве столбики термометров покажут 13-15 градусов, по области будет от 11 до 16 тепла. Ветер западной четверти 7-12 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

Днем в четверг также пройдет дождь, в Москве будет 16-18, по области - от 14 до 19 градусов тепла. Ветер западной четверти 7-12 м/с, местами с порывами 15-20 м/ с.