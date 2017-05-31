Северный вестибюль станции метро "Красные ворота" в Москве откроется 1 июня

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Северный вестибюль станции московского метро "Красные ворота", который был закрыт на ремонт 2 января минувшего года, откроется для пассажиров 1 июня. Об этом сообщает в среду столичная мэрия.
"Северный вестибюль станции метро "Красные Ворота" откроется после ремонта 1 июня, - говорится в сообщении мэрии. - Теперь в вестибюле шесть эскалаторов российского производства, которые отвечают современным требованиям безопасности".
На новых эскалаторах установлены специальные щетки для защиты от попадания мелких предметов и одежды, а специальные датчики передают информацию о работе эскалатора в операционный пункт.
Вестибюль одной из старейших станций московского метро, открытой в 1935 году, закрыли на длительный ремонт 2 января 2016 года.
Там проводились работы по замене эскалаторов, установленных в 1954 году, и реконструкция самого вестибюля. Кроме того, в ходе работ были заменены инженерные сети, кабельные, сантехнические и вентиляционные коммуникации, системы видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации.