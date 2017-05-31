Полиция изъяла арсенал оружия из магазина антиквариата на востоке Москвы

Почти 200 дачных и приусадебных участков и три жилых дома подтоплены в Омской областиСибирь 31 мая, 12:29
Сборная России по футболу проводит тренировку в Австрии в полном составеСпорт 31 мая, 12:27
Путин снял ограничения на найм турецких работниковЭкономика и бизнес 31 мая, 12:27
Выступление московского ФК "Торпедо" в прошедшем сезоне признано удовлетворительнымСпорт 31 мая, 12:18
Адвокат Учителя предложил организовать в Госдуме публичные слушания о цензуре в искусствеКультура 31 мая, 12:16
Гидрометцентр предупредил об очередном усилении ветра в МосквеМосква 31 мая, 12:15
Состоялась шестая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО РоссииНовости партнеров 31 мая, 12:11
Выборы нового председателя наблюдательного совета РУСАДА состоятся через две неделиСпорт 31 мая, 12:09
Исинбаева приветствовала решение IAAF о допуске еще трех российских легкоатлетовСпорт 31 мая, 12:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили в торговой точке продажи антиквариата арсенал огнестрельного оружия, его владелец задержан. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Оперативники ГУУР МВД России и сотрудники уголовного розыска Восточного округа Москвы в ходе проверки оперативной информации задержали 57-летнего жителя столицы по подозрению в хранении огнестрельного оружия", - сказала она.
По ее словам, в ходе осмотра торговой точки, которую подозреваемый арендовал для продажи различного антиквариата, полицейские обнаружили четыре пистолета, два револьвера, два ружья, один затвор от ружья, шесть цилиндров с порохом и три патрона. В автомобиле задержанного полицейские изъяли еще один пистолет.
"Исследованием установлено, что изъятые патроны являются штатными боеприпасами к винтовкам калибра 10,75 мм, два револьвера и один из пистолетов являются нарезным огнестрельным оружием, которое пригодно к производству выстрелов", - подчеркнула Волк.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Остальное изъятое оружие и боеприпасы также направлены на экспертизу. Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.