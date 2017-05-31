Полиция изъяла арсенал оружия из магазина антиквариата на востоке Москвы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили в торговой точке продажи антиквариата арсенал огнестрельного оружия, его владелец задержан. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Оперативники ГУУР МВД России и сотрудники уголовного розыска Восточного округа Москвы в ходе проверки оперативной информации задержали 57-летнего жителя столицы по подозрению в хранении огнестрельного оружия", - сказала она.

По ее словам, в ходе осмотра торговой точки, которую подозреваемый арендовал для продажи различного антиквариата, полицейские обнаружили четыре пистолета, два револьвера, два ружья, один затвор от ружья, шесть цилиндров с порохом и три патрона. В автомобиле задержанного полицейские изъяли еще один пистолет.

"Исследованием установлено, что изъятые патроны являются штатными боеприпасами к винтовкам калибра 10,75 мм, два револьвера и один из пистолетов являются нарезным огнестрельным оружием, которое пригодно к производству выстрелов", - подчеркнула Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Остальное изъятое оружие и боеприпасы также направлены на экспертизу. Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.