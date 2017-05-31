Гидрометцентр предупредил об очередном усилении ветра в Москве

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Синоптики вновь предупреждают жителей столичного региона о приближающейся непогоде. Как сообщил ТАСС директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, этой ночью в Москве и Московской области ожидается "очень сложная ситуация".
"Холодный фронт будет приближаться к Московскому региону. Прогнозируется обострение фронтального раздела. Дождь, местами сильный, прогнозируются гроза и усиление ветра", - сказал метеоролог.
По его данным, ожидается ветер силой до 15-20 м/с, местами с порывами до 24 м/с. "В течение ближайшего часа будем проводить дополнительные специальные расчеты, вечером еще может появиться дополнительная информация", - сказал Вильфанд.
В Москве и области 29 мая в результате шквалистого ветра погибли 15 человек. По данным московской мэрии, шквал повалил 14 тыс. деревьев. Повреждения получили 2 тыс. машин, крыши 243 домов. Мэр столицы Сергей Собянин поручил коммунальщикам в течение двух суток ликвидировать последствия разгула стихии.