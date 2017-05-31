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Поезда "Москва" появятся на желтой линии метро после ввода станции "Рассказовка"

Москва
31 мая, 12:39 UTC+3 ЛЕЙПЦИГ ЛЕЙПЦИГ 31, мая. /ТАСС

Первый заместитель руководителя столичного департамента транспорта Гамид Булатов пояснил, что "обновление будет происходить не полностью, потому что на Калининской линии уже ездят поезда 760-й серий"

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ЛЕЙПЦИГ, 31 мая. /ТАСС/. Поезда нового поколения со сквозным проходом "Москва" пополнят парк Калининско-Солнцевской линии московского метро. Составы начнут курсировать после ввода в эксплуатацию на линии новой станции "Рассказовка", сообщил ТАСС первый заместитель руководителя столичного департамента транспорта Гамид Булатов.

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"У нас есть Таганско-Краснопресненская, Калининско-Солнцевская и Замоскворецкая - это три линии, на которых мы обновим подвижной состав в ближайшее время. Поезд "Москва" будет поступать на Таганско-Краснопресненскую и Калининско-Солнцевскую линии", - сказал он в кулуарах Международного транспортного форума International Transport Forum-2017, который подходит с 31 мая по 2 июня в немецком Лейпциге.

Булатов пояснил, что "обновление будет происходить не полностью, потому что на Калининской линии уже ездят поезда 760-й серий".

"При продлении (открытии новой станции - прим. ТАСС) будет ездить еще 765-й (поезд "Москва" - прим. ТАСС). Открыты уже "Раменки", "Минская" и "Ломоносовская", будет еще "Рассказовка", - напомнил он.

Первый замруководителя департамента транспорта добавил, что затем новые поезда "Москва" запустят на Замоскворецкой и Сокольнической линиях. "Будут новые контракты, скорее всего, в конце этого или в начале следующего года. Нам надо до 2022-2023 года закупить около 2 тыс. поездов", - заключил собеседник агентства.

Новый поезд

Первый поезд российского производства "Москва" вышел в рейс 14 апреля 2017 года. С 2017 по 2020 год столичной подземке будет поставлено в общей сложности 912 новых вагонов серии "Москва". Название для нового типа поездов метро выбрали сами москвичи в ходе голосования в проекте "Активный гражданин".

Главные особенности состава - широкий дверной проем, улучшенный салон и сквозной проход через все вагоны. Также вагоны оборудованы современными системами вентиляции и освещения. Поручней в салоне стало на треть больше, они имеют специальное "теплое" покрытие, которое увеличивает износостойкость.

В каждом салоне установлено по два монитора с интерактивными возможностями поиска станций, прокладки маршрутов, расчета времени проезда, а также трансляции телеканалов. Освещаются новые вагоны светодиодными светильниками, которые утром могут излучать "холодный" свет, а ближе к вечеру - "теплый".

Новые станции

Ранее сообщалось, что строительство станции метро "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии в Новой Москве планируется завершить осенью этого года, а целиком новый участок линии из семи станций будет запущен к концу года.

На новом 15-километровом отрезке Калининско-Солнцевской линии появится семь станций: "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".

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