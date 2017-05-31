СК возбудил дело по факту остановки сердца у девушки в ходе операции в частной клинике

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания частной клиникой услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых у молодой девушки остановилось сердце во время пластической операции. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью"). В ходе расследования уголовного дела следствию предстоит тщательным образом проверить все обстоятельства произошедшего, а также дать соответствующую правовую оценку действиям и бездействию лиц, отвечающих за качество предоставления медицинских услуг", - сообщила она.

По версии следствия, днем 17 апреля в московской частной клинике во время маммопластики у 29-летней девушки произошла остановка сердца, после чего она была госпитализирована в реанимацию городской больницы. В настоящее время девушка находится в больнице в бессознательном состоянии.