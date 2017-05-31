Власти Москвы начали принимать заявки на компенсацию ущерба от шквала

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Департамент труда и социальной защиты населения Москвы начал принимать заявки на компенсацию ущерба от шквала 29 мая. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы будет осуществлять выплату материальной помощи семьям погибших и гражданам, пострадавшим в результате урагана 29 мая 2017 года. Документы принимаются по адресу: ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1, кабинет 103", - говорится в сообщении.

Власти Москвы перечислят 1 млн рублей семьям погибших в результате шквала, 500 тыс. рублей - тем, кому оказывали медицинскую помощь в стационарах, 100 тыс. рублей тем, кто лечился амбулаторно. В этот список не входят люди, зарегистрированные в Московской области, поскольку компенсации им будут выплачены в отдельном порядке по распоряжению областного правительства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплате компенсаций пострадавшим и семьям погибших в результате обрушившегося 29 мая на столицу шквала. Документ опубликован на сайте мэрии. В целях реализации распоряжения власти Москвы выделят из резервного фонда города 105 млн рублей.

Подробный список необходимых для получения материальной помощи документов размещен на сайте департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Шквал в Московском регионе 29 мая унес жизни 15 человек, из них 5 погибли в Подмосковье. Всего в регионе пострадали около 200 человек.