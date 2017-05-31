Девять из 12 столичных зон отдыха признаны безопасными для купания

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудники московской водолазной службы обследовали 12 зон отдыха и девять из них признаны безопасными для купания. Об этом ТАСС сообщили в столичном Департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"На начало лета купание разрешено в девяти зонах отдыха из 12: Большой Садовый пруд, пляжный комплекс "Бич клаб", озеро Белое, Тропарево, Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3 и три зоны отдыха в Зеленограде - Большой городской пруд, озеро Черное и озеро Школьное", - ответили в департаменте на соответствующий запрос агентства, отметив, что зоны отдыха Мещерское и пляж "Левобережный" закрыты на реконструкцию.

К 1 июня во всех водоемах проведено водолазное обследование и очистка дна водоемов, а также проверено качество воды. Также в департаменте отметили, что в Строгинской пойме купание запрещено, так как дно не очищено от опасных для здоровья предметов, что не обеспечивает безопасность купания.

11 апреля водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах закончили первичное водолазное обследование дна водоемов зон отдыха с купанием. После очистки и повторного водолазного обследования, закончившегося 15 мая, пляжи зон отдыха с купанием прошли техническое освидетельствование инспекторами ГИМС. Таким образом, в этом году принято девять зон для купания из 12, в прошлом - 11 зон из 12. Второй год подряд не была принята зона отдыха "Строгинская пойма".