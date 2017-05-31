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Ежесуточно 75 спасателей будут обеспечивать безопасность купания в водоемах Москвы

Москва
31 мая, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

В летний период спасатели будут патрулировать водные объекты и проводить профилактические работы в круглосуточном режиме

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Более 70 спасателей Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) ежесуточно будут обеспечивать безопасность в летний период на водоемах столицы. Об этом ТАСС сообщили в столичном Департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"В летнем периоде 2017 года ежесуточный наряд дежурных сил и средств составит до 75 спасателей, на воде будут находиться до 95 единиц плавсредств, в том числе 80 единиц моторных. Девять из 24 поисково-спасательных станций будут обеспечивать безопасность в девяти зонах отдыха с купанием", - говорится в сообщении департамента на соответствующий запрос агентства.

В летний период спасатели будут работать в круглосуточном режиме. Сотрудники МГПСС будут постоянно патрулировать водные объекты и проводить профилактические работы. Как отметили в департаменте, в особо жаркий период (при температуре воздуха выше 25 градусов) спасатели переводятся на усиленный режим работы. В таких условиях ежесуточно на дежурство выходят до 100 спасателей и 150 плавсредств.

Всего в состав МГПСС входит 24 поисково-спасательные станции и поисково-спасательный водолазный отряд с 372 спасателями, 182 единицами плавсредств и 30 автомобилями.

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