Ежесуточно 75 спасателей будут обеспечивать безопасность купания в водоемах Москвы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Более 70 спасателей Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) ежесуточно будут обеспечивать безопасность в летний период на водоемах столицы. Об этом ТАСС сообщили в столичном Департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"В летнем периоде 2017 года ежесуточный наряд дежурных сил и средств составит до 75 спасателей, на воде будут находиться до 95 единиц плавсредств, в том числе 80 единиц моторных. Девять из 24 поисково-спасательных станций будут обеспечивать безопасность в девяти зонах отдыха с купанием", - говорится в сообщении департамента на соответствующий запрос агентства.

В летний период спасатели будут работать в круглосуточном режиме. Сотрудники МГПСС будут постоянно патрулировать водные объекты и проводить профилактические работы. Как отметили в департаменте, в особо жаркий период (при температуре воздуха выше 25 градусов) спасатели переводятся на усиленный режим работы. В таких условиях ежесуточно на дежурство выходят до 100 спасателей и 150 плавсредств.

Всего в состав МГПСС входит 24 поисково-спасательные станции и поисково-спасательный водолазный отряд с 372 спасателями, 182 единицами плавсредств и 30 автомобилями.