Местами дождь и до 19 градусов тепла ожидаются в московском регионе

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сырой, ветреной и теплой будет погода в московском регионе 1 июня, сообщили в Росгидромете.

"Ожидается облачность с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха в Москве составит 16-18 градусов, по области - от 14 до 19 тепла. Ветер западной четверти 7-12 м/с, местами порывами до 15-20 м/с.", - уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью будет облачно, пройдет небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 6-8, в Подмосковье - от 3 до 8 градусов тепла. Ветер северо- западный 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с.

Днем в пятницу характер погоды не изменится - будет облачно, вновь не исключен небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 10-12 градусов, по области - 9-14 тепла. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/ с.