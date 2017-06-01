Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ко Дню России фасады исторических зданий Москвы подсветят цветами триколора

Москва
1 июня, 7:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Праздничную подсветку будут включать с 10 по 13 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Исторические здания Москвы ко Дню России подсветят бело-сине-красными цветами триколора. Центр города украсят флагами, поздравительными плакатами и видеооткрытками, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Цветами триколора подсветят фасады примерно двух десятков исторических зданий в центре Москвы. Праздничную подсветку будут включать по вечерам с 10 по 13 июня", - говорится в сообщении.

Увидеть праздничные открытки на цифровых щитах, рекламных баннерах и билбордах можно будет вдоль городских магистралей, на центральных улицах и рядом с остановками общественного транспорта.

Плакаты в честь праздника начнут размещать с 1 июня. Отмечается, что их будет более 500. "На плакатах изображен российский триколор в лучах солнца, а на его фоне золотистыми буквами дата - 12 июня", - рассказали в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы города.

На фасадах домов-книжек на Новом Арбате по вечерам с 10 по 13 июня будут показывать видеооткрытки с поздравлением. Их можно будет увидеть и на медиафасаде здания Центрального телеграфа на Тверской улице. На открытках флаг России и дата праздника будут появляться в ореоле света.

День России - государственный праздник, который отмечают 12 июня. В этот день 25 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации, документ, провозглашающий независимость страны. Ко Дню России Москву ежегодно украшают поздравительными плакатами и флагами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
"Учат в школе": тесты и викторины
Сергиев Посад. Город мастеров
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
14
11 человек погибли в результате урагана в Москве
15
Первый этап реконструкции Калужского шоссе завершен в Москве
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Катастрофа Ту-154 Минобороны могла произойти из-за ошибок в управлении
2
WP: Трамп склоняется к возврату РФ ее собственности в Нью-Йорке и Мэриленде
3
Два сенатора США предложили ужесточить санкции против РФ из-за Украины и Сирии
4
WP: Обама приобрел в Вашингтоне дом с 8 спальнями и 10 санузлами за $8 млн
5
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
6
В США впервые выкатили из ангара самолет Stratolaunch, способный запускать ракеты-носители
7
Малкин думал перед матчем с "Нэшвиллом", что сможет победить в первый день рождения сына
Темы дня
Загрузка...
Реклама