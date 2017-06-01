Ко Дню России фасады исторических зданий Москвы подсветят цветами триколора

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Исторические здания Москвы ко Дню России подсветят бело-сине-красными цветами триколора. Центр города украсят флагами, поздравительными плакатами и видеооткрытками, сообщается на сайте столичной мэрии.
"Цветами триколора подсветят фасады примерно двух десятков исторических зданий в центре Москвы. Праздничную подсветку будут включать по вечерам с 10 по 13 июня", - говорится в сообщении.
Увидеть праздничные открытки на цифровых щитах, рекламных баннерах и билбордах можно будет вдоль городских магистралей, на центральных улицах и рядом с остановками общественного транспорта.
Плакаты в честь праздника начнут размещать с 1 июня. Отмечается, что их будет более 500. "На плакатах изображен российский триколор в лучах солнца, а на его фоне золотистыми буквами дата - 12 июня", - рассказали в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы города.
На фасадах домов-книжек на Новом Арбате по вечерам с 10 по 13 июня будут показывать видеооткрытки с поздравлением. Их можно будет увидеть и на медиафасаде здания Центрального телеграфа на Тверской улице. На открытках флаг России и дата праздника будут появляться в ореоле света.
День России - государственный праздник, который отмечают 12 июня. В этот день 25 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации, документ, провозглашающий независимость страны. Ко Дню России Москву ежегодно украшают поздравительными плакатами и флагами.