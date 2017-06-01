В Москве задержан сбытчик наркотиков

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в московском районе Ясенево подозреваемого в приготовлении к сбыту наркотиков, у него изъято около 4,5 кг гашиша. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичной полиции Александр Князев.

"В ходе проверки оперативной информации сотрудниками уголовного розыска по району Ясенево совместно с сотрудниками ГУНК МВД России на улице Рокотова задержан мужчина, подозреваемый в приготовлении к сбыту наркотических веществ", - сказал он.

В ходе личного досмотра у 31-летнего уроженца Алтайского края было обнаружено несколько плиток спрессованного вещества растительного происхождения, которое экспертизой признано гашишем, общей массой свыше 420 граммов. Кроме того, в ходе обыска в квартире задержанного, расположенной на Литовском бульваре, полицейские обнаружили и изъяли еще около 4 кг гашиша.

"По факту приготовления к сбыту наркотиков возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заключил Князев.