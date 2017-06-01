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Резкое потепление до 27 градусов ожидается в Москве в начале следующей недели

Москва
1 июня, 12:43 UTC+3 МОСКВА 1, июня. /ТАСС

В начале недели также ожидаются небольшие кратковременные дожди

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© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Летнее тепло придет в столичный регион в начале следующей недели, сообщили в четверг в Гидрометцентре РФ. Правда москвичам еще придется пережить прохладные выходные.

"Под влиянием глубокого циклона в Москве в ближайшие дни сохранится пасмурная, ветреная и холодная погода, потеплеет в начале следующей недели", - уточнил представитель метеослужбы.

Если в пятницу будет до 14 градусов тепла, то во вторник - уже 27 градусов. В пятницу, 2 июня, сохранится небольшой дождь, а порывы ветра немного уменьшатся - до 12-17 м/с. Ночью столбик термометра покажет 6-8 градусов в Москве и 3-8 градусов в регионе, днем ожидается всего 10-12 и 9-14 градусов соответственно.

В субботу, 3 июня, временами пройдет дождь, не обойдется и без порывов ветра до 12-17 м/с. Ночью похолодает до 3-5 градусов в мегаполисе и 0-5 градусов по области, днем будет всего лишь 9-11 градусов в Москве и 7-12 градусов в Подмосковье.

В воскресенье, 4 июня, интенсивность осадков уменьшится - небольшой дождь пройдет местами, в отдельных районах еще будет наблюдаться порывистый ветер до 12-17 м/с. Ночью будет 4-6 в столице и 2-7 градусов по области, днем температура составит 13-15 в Москве и 12-17 градусов в Подмосковье.

С началом новой недели воздушные потоки сменятся на западные, начнет повышаться температура, и ко вторнику она уже окажется выше климатической нормы на 1-2 градуса. В понедельник, 5 июня, пройдет кратковременный дождь. Ночью прогнозируется 5-10, днем 18-23 градуса. Во вторник, 6 июня, местами ожидается небольшой кратковременный дождь, ночью 8-13, а днем воздух прогреется до 22-27 градусов.

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