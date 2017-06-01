Собянин поздравил предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви с днем ангела

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Рогожскую слободу (духовно-административный центр Русской православной старообрядческой церкви) и поздравил с днем ангела митрополита Московского и всея Руси Корнилия, предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви. Мэр также осмотрел выставку, посвященную истории старообрядчества.

"Уважаемый владыка Корнилий, поздравляю вас с днем ангела. Я хотел поблагодарить вас за ту большую работу, которую вы вместе с городом проводите по восстановлению исторического наследия. В Рогожской слободе восстановлены храмы, и сегодня это действительно большой духовный центр и, конечно, историческое место, которое, я уверен, знают и любят москвичи. Желаю вам здоровья, долгих лет служения своему делу на благо людей", - сказал Собянин.

"Мы очень благодарны за те великие труды ваши и ваших помощников по возрождению нашего духовного и исторического центра", - отметил в ответной речи митрополит Корнилий.

Рогожская слобода

Рогожская слобода появилась на левом берегу Яузы в конце XVI века. Как архитектурный ансамбль окончательно сложилась во второй половине XIX века, а в конце 1920-х годов была практически уничтожена: часть старообрядческих объектов была снесена, земля застроена зданиями Московского завода автоматических линий и специальных станков. В 1995 году в соответствии с решением правительства Москвы церковно-архитектурный ансамбль "Рогожская слобода" был передан в безвозмездное и бессрочное пользование митрополии Московской и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви.

За последние 10 лет за счет бюджета Москвы на территории Рогожской слободы были отреставрированы Покровский собор XVIII века, церковь Рождества на Рогожском кладбище начала XIX века, колокольня рогожской старообрядческой общины начала XX века, Никольская Единоверческая церковь XIX века, дом причта XIX века. Также была благоустроена территория слободы, проложены новые инженерные коммуникации и дорожная сеть.

О выставке

Выставка "Сила духа и верность традиции" будет работать с 1 июня по 1 июля 2017 года на территории слободы (ул. Рогожский поселок, 29). Посетители смогут увидеть более 200 уникальных экспонатов, включая церковные облачения, утварь, книги, предметы быта купцов-старообрядцев. Среди них, например, экземпляр старопечатного напрестольного Евангелия 1633 года издания, который был дополнительно украшен мастерами в 1830 году по заказу московского купца 1-й гильдии И. Н. Царского. Многие предметы экспонируются впервые.

По расчетам организаторов, выставку посетят порядка 15 тыс. человек.

Русская православная старообрядческая церковь появилась в середине XIX века. Сегодня ее приходы расположены в России и еще семи странах, включая Украину, Белоруссию, Германию, Австралию. В России проживают около 2 млн старообрядцев.