Северный вестибюль станции метро "Красные Ворота" открылся после ремонта в Москве

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Северный вестибюль станции "Красные Ворота" Сокольнической линии московского метро открылся в четверг после ремонта, начавшегося 2 января 2016 года. Теперь он оснащен турникетами нового образца, сообщает столичная мэрия.

"Северный вестибюль станции метро "Красные Ворота" открылся 1 июня после ремонта. Здесь установили новые эскалаторы. Прежние работали с 1954 года, и срок их эксплуатации подошел к концу, - говорится в сообщении мэрии. - Здесь также отремонтировали кассовый зал и установили новые турникеты со стеклянными створками".

На новых эскалаторах установлены щетки для защиты от попадания мелких предметов и одежды, а специальные датчики передают информацию о работе эскалатора в операционный пункт.

Вестибюль одной из старейших станций московского метро, открытой в 1935 году, закрыли на ремонт 2 января 2016 года. Там проводились работы по замене эскалаторов, установленных в 1954 году, и реконструкция самого вестибюля. Кроме того, в ходе работ были заменены инженерные сети, кабельные, сантехнические и вентиляционные коммуникации, системы видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации.