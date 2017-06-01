Павильон для болельщиков откроют в московском метро к Кубку конфедераций

ЛЕЙПЦИГ, 1 июня. /ТАСС/. Павильон для болельщиков, где можно будет узнать информацию о матчах Кубка конфедераций - 2017, транспортных маршрутах до стадионов и зарядить гаджеты, откроют в северном вестибюле станции московского метро "Тушинская" к началу турнира. Об этом сообщил ТАСС первый замруководителя столичного департамента транспорта Гамид Булатов.

"У нас состоятся несколько матчей на "Спартаке", мы решили, что необходимо помимо того, что мы делаем в части брендирования и навигации, дополнительно на станции "Тушинская" сделать инфоцентр. Для этого мы выделили специальный павильон, где можно будет зарядить гаджеты, приобрести сувенирную продукцию, встретиться с кем-то. Павильон будет полностью оборудован для болельщиков, там они смогут узнать информацию относительно проводимых матчей, включая спортивную информацию, как куда доехать быстрее и как оплатить проезд", - сказал он в кулуарах Международного транспортного форума International Transport Forum-2017, который подходит с 31 мая по 2 июня в немецком Лейпциге.

"Павильон начнет работу к играм Кубка конфедераций. По практике, подобные центры есть в других странах - их чаще делают на стадионах, но их никогда не было в метро", - пояснил Булатов.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.