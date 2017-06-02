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Небольшой дождь и до 14 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

Москва
2 июня, 6:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Предстоящей ночью - облачно, временами дождь

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Облачная, прохладная, сырая и ветреная погода ожидается сегодня в Московском регионе, сообщили в Росгидромете. "Будет пасмурно, пройдет небольшой дождь. В Москве будет 10-12 градусов, по области - 9-14 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/ с.

Предстоящей ночью - облачно, временами дождь. В столице столбики термометров покажут 3-5 градусов, по области - от нуля до плюс 5 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Днем в субботу характер погоды не изменится - будет облачно и дождливо. Температура воздуха в Москве составит 9-11 градусов, по области будет от 7 до 12 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

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