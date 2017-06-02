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Посетителей московского парка "Сокольники" 11 и 12 июня встретит робот Пушкин

Москва
2 июня, 11:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Андроид сможет прочитать около 600 стихотворений российского классика

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Робот внешне похожий на Александра Пушкина будет представлен на Московском фестивале современной российской литературы, который пройдет в парке "Сокольники" 11-12 июня. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В июне москвичи смогут познакомиться с роботом Пушкиным. Андроида, который может прочитать около 600 стихотворений классика, привезут с Робостанции ВДНХ в "Сокольники" на Московский фестиваль современной российской литературы. Он пройдет в парке 11 и 12 июня. На фестивале в том числе запланированы мероприятия, посвященные дню рождения А. С. Пушкина (6 июня)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посетителей будет приветствовать антропоморфный робот, оболочка которого сделана из силикона, благодаря которому специалистам удалось добиться портретного сходства с русским классиком. Он одет во фрак, белоснежную рубашку и цилиндр, а черные бакенбарды делают его еще более похожим на поэта. Рядом с роботом будет находиться стойка с планшетом, с помощью которого гости фестиваля смогут выбрать из списка любимое произведение, и робот его прочитает.

По данным мэрии, в поэтической программе будут не только стихотворения, но и масштабные произведения, например поэма "Руслан и Людмила" или роман в стихах "Евгений Онегин". После окончания фестиваля робота вернут на Робостанцию ВДНХ.

Отмечается, что Московский фестиваль современной российской литературы в третий раз пройдет в парке "Сокольники".

Он объединит российских писателей, журналистов, деятелей культуры, издателей и любителей книг. Гостей парка ждут выступления современных поэтов, встреча с известными российскими авторами, а также знакомство с книжными новинками.

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