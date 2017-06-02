Более 2 тыс. человек обратились к страховщикам после шквального ветра в Москве и области

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Жители Москвы и Московской области направили в страховые компании более 2 тыс. обращений по поводу выплат в связи с ущербом, нанесенным шквальным ветром 29 мая, сообщает столичная мэрия.
"Процедуру возмещения ущерба, нанесенного ураганом 29 мая, упростили - для подачи заявления не нужны документы из гидрометеослужбы и МЧС. Всего от жителей Москвы и области поступило свыше 2 тыс. обращений в страховые компании, сообщает ГБУ "Центр имущественных платежей и жилищного страхования", - говорится в сообщении мэрии.
Отмечается, что речь идет об ущербе, нанесенном только жилым помещениям и общему имуществу в многоквартирных домах. По данным мэрии, если собственник прописан в квартире, он получает возмещение от страховой компании и субсидию от Центра имущественных платежей и жилищного страхования, если не прописан - только возмещение.
От удара стихии 29 мая пострадали Москва и Подмосковье, Владимирская, Тульская, Тверская, Рязанская и Калужская области. Шквальный ветер скоростью до 30 м/с оставил без электричества более 300 населенных пунктов, 16,5 тыс. жилых домов и 1,375 тыс. дачных строений, повалил более 20,5 тыс. деревьев, повредил кровлю свыше 320 многоквартирных и частных жилых домов, административных зданий, а также одного из роддомов.
В наибольшей степени от шквала пострадала Москва, где были повалены более 17 тыс. деревьев, повреждена кровля более 282 многоэтажных жилых домов и административных зданий, получили повреждения свыше 2 тыс. автомобилей. По данным Следственного комитета РФ, от удара стихии в Москве и Подмосковье погибли 15 человек.