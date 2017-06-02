Приложение "Метро Москвы" пополнится страницей на немецком и испанском языках

ЛЕЙПЦИГ, 2 июня. /ТАСС/. Страница мобильного приложения "Метро Москвы", посвященная Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира по футболу 2018 года, кроме русского и английского языков будет работать еще на немецком и испанском. Об этом сообщил ТАСС первый замруководителя департамента транспорта Москвы Гамид Булатов.

"На предстоящих играх Кубка конфедераций, метро будет самым востребованным видом транспорта. Чтобы нашим иностранным гостям было удобно ориентироваться в подземке, в приложение "Метро Москвы" будет добавлена специальная страница для болельщиков, которая будет на 4 языках: русском, английском, немецком и испанском", - сказал он кулуарах международного транспортного форума International Transport Forum-2017, который подходит с 31 мая по 2 июня в немецком Лейпциге.

На странице будет представлена вся полезная информация для болельщиков: расписание матчей, описание команд-участниц, правила бесплатного проезда в московском транспорте, а также между городами и многое другое. Специальный раздел станет доступен к началу игр кубка.

С помощью приложения "Метро Москвы" пассажиры смогут воспользоваться функцией удаленного пополнения карты "Тройка". Пассажирам не придется активировать карту через желтые валидаторы на станциях метро. Эта опция станет доступна летом владельцам смартфонов на базе Android c поддержкой NFC. Пользователям будет достаточно приложить "Тройку" к мобильному телефону, пополнение счета пройдет через NFC-соединение.

Приложение "Метро Москвы" появилось в App Store и Google Play в этом году. С его помощью можно планировать поездки на метро, Московском центральном кольце, наземном городском транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.