Фестиваль по продаже клубники открылся в Москве

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Фестиваль по продаже клубники, охвативший 150 площадок, стартовал в Москве. Цены на ягоды варьируются от 200 до 350 рублей за упаковку, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
"Со 2 июня стартовал традиционный фестиваль по продаже клубники в Москве. По 150 адресам в течение двух месяцев будет продаваться ягода. Из них на сегодняшний день заработали 84. Цены мы не контролируем, они зависят от спроса и предложения, и будут варьироваться в диапазоне 200-350 рублей (за упаковку)", - сказал Немерюк.
Адреса клубничных площадок размещены на портале мэра Москвы mos.ru, на сайте и в соцсетях департамента торговли и услуг Москвы.
По словам Немерюка, в настоящее время на прилавках лежит клубника из южных регионов: Волгограда, Ростова, Астрахани, Кабардино-Балкарии. В целом, в фестивале принимают участие 24 региона, в том числе и Подмосковье. "В фестивале традиционно принимает участие и наш подмосковный Совхоз им. Ленина, под его продукцию мы специально выделили 50 адресов. Они рассчитывают, что подмосковная ягода созреет к концу июня, в районе 25-28 июня", - отметил Немерюк.
Он напомнил, что площадки для торговли и оборудование предоставляется производителям бесплатно. "Отбор участников осуществляется по итогам заявочной кампании: мы направляли письма в регионы, они отвечали и давали предложения по крестьянско-фермерским хозяйствам, агрохолдингам, физическим лицам, которые смогут реализовывать свою продукцию", - добавил чиновник.
В 2016 году в летний сезон в Москве были открыты 135 точек по продаже клубники. В них было продано 1,2 тыс. тонн клубники. Средняя цена держалась на уровне 300-350 руб. за 1 кг. Ягоды везли из Ставрополя, Краснодара, Астрахани, Курской области, а также из Подмосковья и соседних регионов.