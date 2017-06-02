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Прокурор просит 2 лет ограничения свободы для сбившего близнецов в Москве водителя

Москва
2 июня, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

В связи с признанем обвиняемым своей вины судебный процесс проходит в особом порядке

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Гособвинение просит 2 лет ограничения свободы для водителя Mercedes Александра Шарого, сбившего на пешеходном переходе на западе Москвы двух восьмилетних девочек-близнецов и скрывшегося с места ДТП.

"Шарый причинил тяжкий вред здоровью несовершеннолетним в связи с чем прошу признать подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначить наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права управления автомобилем на два года", - сказала гособвинитель в ходе прений сторон в Никулинском суде Москвы.

Прокурор уточнила, что Шарый должен являться раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбытием осужденными наказания в виде ограничения свободы. Кроме того, ему запрещено менять место жительства и место работы без уведомления соответствующего органа.

Позиция защиты и подсудимого

Защита подсудимого просила назначить более мягкое наказание в виде штрафа, размер которого адвокаты попросили определить суд. "Лишения права управления транспортным средством на указанный срок в прениях прокурором считаем излишним", - добавил адвокат.

Подсудимый в очередной раз попросил у всех прощения, заявив о раскаянии и признании вины. "Я прошу прощения у девочек, у родителей, у общества", - сказал он.

В связи с тем, что обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном судебный процесс в отношении него проходит в особом порядке. Кроме того, подсудимый уже удовлетворил заявленный потерпевшими гражданский иск о возмещении материального и морального вреда в размере 3 млн рублей.

Моральный вред

До начала прений сторон суд приобщил к делу копию почтовых переводов на адрес, указанный в постановлении гражданского иска, на общую сумму 3 млн рублей. Отец девочек Игорь Гладких не возражал против приобщения копий перевода, однако назвал действия подсудимого "спешными".

"Я ценю усилия, но я не понимаю зачем спешить было. Но я считаю, что я заявил иск, а формально он не удовлетворен. Та сумма, которая была оговорена в иске, предусматривает моральный и материальный ущерб. Прошу внести эту сумму в счет морального вреда, но не материального, так как нам не известно, сколько еще придется затратить в будущем на лечение девочек", - сказал Гладких.

Шарый обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

По данным следствия, 12 декабря прошлого года он, находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen и двигаясь по Мосфильмовской улице в направлении центра, сбил двух девочек-близнецов 2008 года рождения и скрылся. Дети вместе с мамой переходили дорогу по пешеходной зоне на разрешающий сигнал светофора. После ДТП девочек с тяжелыми травмами отправили в одну из столичных клиник, где им была оказана медицинская помощь. На следующий день Шарый сам пришел к следователям и был задержан.

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