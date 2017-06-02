Более десяти застройщиков в Москве тратят деньги дольщиков не по прямому назначению

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Более 10 застройщиков Москвы, согласно отчетности за первый квартал 2017 года, использовали часть привлеченных средств граждан не для строительства домов. Как отметил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, эти компании нарушают норматив целевого использования средств граждан уже не в первый раз.

"12 компаний нарушали норматив целевого использования денежных средств граждан несколько периодов подряд. Среди них ООО "ИнвестСтройГрупп", ООО "МарьиноСтрой", ОАО "МКХ", ООО "ОДИС", ООО "ОЛТЕР", - сказал Тимофеев.

Ранее в интервью ТАСС он объяснял, что нарушение данного норматива означает, что застройщики вложили в стройку меньше денег дольщиков, чем собрали, а это "прямой признак того, что застройщик - кандидат в банкроты".

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Москомстройинвеста, застройщикам-нарушителям по итогам отчетности за первый квартал 2017 года будет выписан штраф в соответствии с ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ. "Размер штрафов для юридических лиц составляет 100-200 тыс. руб., для должностных - 10-15 тыс. рублей", - напомнил сотрудник пресс-службы.

Ранее стало известно, что Москомстройинвест подал иск в суд "о приостановлении деятельности застройщика ООО "ИнвестСтройГрупп" по привлечению денежных средств граждан в строительство ЖК "Легенда" (Троицк, ТиНАО). Обращение в суд связано с тем, что застройщик в течение 2016 года неоднократно нарушал норматив целевого использования денег населения и дважды не выполнил предписание комитета привести норматив в соответствие с требованиями законодательства.

Жилой комплекс "Легенда", согласно проекту, включает семь корпусов, детский сад и паркинг. По объекту заключен 781 договор участия в долевом строительстве (ДДУ).

Отчитались почти все

Ежеквартальную отчетность по итогам первого квартала 2017 года в Москомстройинвест представили 233 из 243 застройщиков. 57 отчитавшихся компаний сделали это с нарушениями, включая неверные расчеты нормативов финансовой устойчивости, предоставление неполного комплекта документов, нарушение сроков предоставления отчетности.

Согласно федеральному закону о долевом строительстве 214-ФЗ, компании, привлекающие денежные средства граждан в долевое строительство, обязаны сдавать в контролирующий орган (в Москве - Москомстройинвест - ред.) ежеквартальную отчетность. Отчетность представляется застройщиком в уполномоченный орган не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала. Отчетность за четвертый квартал можно сдать в течение 90 дней.