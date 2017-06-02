Летние читальни откроются в Москве в 12 парках и в городских скверах

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Летние читальни заработают с 3 июня в 12 парках Москвы. Посетителей ждут конкурсы, мастер-классы, презентации книжных новинок, рассказали в пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров.

"Такие библиотеки под открытым небом будут работать в течение всего лета по выходным и праздничным дням", - уточнили в пресс-службе. Читальни будут открыты с 12:00 до 18:00 мск.

Так, в Измайловском парке в читальне пройдут интеллектуальные игры, декоративно-прикладные мастер-классы, кулинарные поединки. Кроме того, любителей чтения ждут презентации книжных новинок, кинопоказы и лекции, а также поэтические встречи, приуроченные ко дню рождения Александра Пушкина и писательниц Туве Янссон и Юнны Мориц.

На северо-востоке столицы заработают сразу две читальни - в сквере на Звездном бульваре и на территории ВДНХ. В программе встречи с известными людьми, арт-мастерские, развивающие игры и буккроссинг. В парке "Северное Тушино" посетители читальни смогут принять участие в конкурсе по чтению вслух отрывков из художественных произведений, мастер-классах по созданию воздушно-ветровых игрушек и по витражной росписи.

В парке "Садовники" на юге столицы в читальне ждут не столько взрослых, сколько детей. Для них 17 июня пройдет мероприятие "Сказки дедушки Корнея". Юные гости должны будут найти владельцев предметов под Чудо-деревом, которые поэт описывал в произведениях.

Помимо летних читален библиотек, расположенных в парках, откроются места для чтения в скверах. Так, на Никитском бульваре вновь будет работать читальня Дома Гоголя, на Патриарших прудах - Центральная городская молодежная библиотека им. М. А. Светлова. Откроются читальни возле детской библиотеки им. А. П. Гайдара и Центральной городской деловой библиотеки. Полный список адресов летних читален доступен на сайте дирекции по развитию культурных центров.