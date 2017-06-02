Водителю Ferrari, устроившему смертельное ДТП в Подмосковье, заочно предъявили обвинение

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Следствие заочно предъявило обвинение водителю Ferrari, устроившему ДТП на Минском шоссе в Подмосковье, где погибли два человека. Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, обвиняемый объявлен в федеральный розыск.
"Сегодня следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области 24-летнему жителю Москвы заочно предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - сообщила Петрова.
Ночью 21 мая на 40 км Минского шоссе 24-летний водитель автомашины Ferrari столкнулся с автомобилем "Рено" под управлением 50-летнего жителя Калужской области, после чего второй автомобиль загорелся. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Renault скончались на месте. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.