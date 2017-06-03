Москва начнет строить последний участок Северо-Восточной хорды в начале 2018 года

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Власти Москвы начнут строить последний участок Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе в начале 2018 года. Об этом заявил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"К строительству участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе мы планируем приступить в начале следующего года, - сказал Хуснуллин. - Конец строительства Северо-восточной хорды состоится в 2020 году. Основные работы будут завершены в 2019 году. Данная дорога даст серьезную разгрузку улично-дорожной сети от севера на запад и на восток".

Это самый тяжелый участок, отметил Хуснуллин, между тем, проектные работы по нему уже завершены. В настоящий момент специалисты освобождают территорию для строительства на месте бывших промзон, добавил он. Большая часть дороги строится на эстакадах, что позволит соблюдать скоростной режим. Участок от Вешняков, Люберец до четвертого транспортного кольца будет запущен в 2018 году, продолжил Хуснуллин. Далее хорда пройдет до Открытого шоссе.

"На Северо-Восточной хорде работаем очень активно, от платной дороги Москва - Санкт-Петербург, продление от Бусиновской развязки до Дмитровского шоссе в следующем году планируем запустить, там высокий уровень готовности", - сказал он.

На Северо-Западной хорде все улицы полноценно запущены в работу, и два больших участка хорды будут открыты в этом году. "Северо-Западную хорду в 2018 году закончим, она со всеми подъездными дорогами, с разворотами и эстакадами получилась больше 100 километров. Большое количество искусственных сооружений. Узкое место - в районе Мневников переход через канал имени Москвы. Долго достаточно согласовывали прохождение эстакады, но все решения найдены, и к строительству моста приступили", - сказал он.

Южная рокада будет продлена, строители уже прошли путь от Рублевого до Аминьевского шоссе, фактически приступили к строительству дороги до Варшавского шоссе, продолжил Хуснуллин. "Сейчас соединяем рокаду с Пролетарским проспектом, идет строительство эстакад. Планируется в 2018 году данные работы закончить. Также в городе порядка 30 различных мелких поперечных связей, которые также очень важны, активные строительные работы по ним ведутся", - резюмировал он.