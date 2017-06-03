Два новых переезда на Киевском направлении МЖД откроют в июле

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Московские власти планируют открыть два новых переезда на Киевском направлении железной дороги в Новой Москве в июле 2017 года, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Уже в июле планируется открыть движение по переездам на 31-м и 33-м километрах Киевского направления железной дороги в Новой Москве, это очень важно в рамках реконструкции данного направления, планируется увеличение интенсивности движения поездов по нему с плановым интервалом до 3 минут в часы пик", - сказал Хуснуллин.

Всего по итогам этого года в городе будет открыто шесть железнодорожных переездов, резюмировал он.