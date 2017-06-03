Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция проверяет ТЦ "Авиапарк" в Москве после обнаружения бесхозной сумки

Москва
3 июня, 19:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июня. /ТАСС

На месте работают кинологи, в настоящее время они обследуют территорию

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Полицейские проверяют торговый центр на Ходынском бульваре в Москве после обнаружения бесхозного предмета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

"В полицию поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета по адресу: Ходынский бульвар, 4. В настоящее время полицейские по данному факту проводят проверку", - сказал собеседник.

По его словам, на месте работают кинологи, которые обследуют территорию.

По данному адресу находится торгово-развлекательный центр "Авиапарк".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
14
11 человек погибли в результате урагана в Москве
15
Первый этап реконструкции Калужского шоссе завершен в Москве
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин предлагал Клинтону рассмотреть вариант вступления РФ в НАТО
2
Вячеслав Бутусов прокомментировал включение в черный список сайта "Миротворец"
3
На Украине разрабатывают законопроект о свободном обращении оружия
4
Путин похвалил свою службу безопасности в интервью Оливеру Стоуну
5
Минобороны опубликовало кадры первых пусков "Искандеров" за пределами России
6
Путин примет участие в церемонии имянаречения танкера "Кристоф де Маржери" в Петербурге
7
Российский боксер Кудряшов проведет бой-реванш с Дуродолой в Ростове-на-Дону
Темы дня
Загрузка...
Реклама