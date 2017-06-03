Полиция проверяет ТЦ "Авиапарк" в Москве после обнаружения бесхозной сумки

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МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Полицейские проверяют торговый центр на Ходынском бульваре в Москве после обнаружения бесхозного предмета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
"В полицию поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета по адресу: Ходынский бульвар, 4. В настоящее время полицейские по данному факту проводят проверку", - сказал собеседник.
По его словам, на месте работают кинологи, которые обследуют территорию.
По данному адресу находится торгово-развлекательный центр "Авиапарк".