Полиция проверяет ТЦ "Авиапарк" в Москве после обнаружения бесхозной сумки

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Полицейские проверяют торговый центр на Ходынском бульваре в Москве после обнаружения бесхозного предмета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

"В полицию поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета по адресу: Ходынский бульвар, 4. В настоящее время полицейские по данному факту проводят проверку", - сказал собеседник.

По его словам, на месте работают кинологи, которые обследуют территорию.

По данному адресу находится торгово-развлекательный центр "Авиапарк".