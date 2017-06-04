В Москве задержан мужчина, пытавшийся продать госнаграды СССР

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали мужчину, который пытался продать государственные награды времен СССР. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, возбуждено уголовное дело.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали в Гончарном проезде мужчину, пытавшегося сбыть медали, которые являются подлинными государственными наградами СССР и вручались за успехи в народном хозяйстве", - сказал собеседник.

По его словам, по данному факту полицейскими возбуждено уголовное дело по статье "Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград", а в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.