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В Москве задержан мужчина, пытавшийся продать госнаграды СССР

Москва
4 июня, 11:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июня. /ТАСС

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали мужчину, который пытался продать государственные награды времен СССР. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, возбуждено уголовное дело.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали в Гончарном проезде мужчину, пытавшегося сбыть медали, которые являются подлинными государственными наградами СССР и вручались за успехи в народном хозяйстве", - сказал собеседник.

По его словам, по данному факту полицейскими возбуждено уголовное дело по статье "Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград", а в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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