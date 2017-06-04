Итоги литературного конкурса "Малая Родина" подвели на Красной площади

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Итоги Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы "Малая Родина" подвели на фестивале "Красная площадь", который проходит в Москве 3-6 июня.
"Конкурс проводится с 2005 года под эгидой Роспечати. За это время он завоевал признание российских издателей", - сообщил заместитель генерального директора Генеральной дирекции международных книжных выставок-ярмарок Владек Дарман, добавив, что в этом сезоне на соискание премии поступили заявки представителей 39 российских регионов, было представлено порядка 400 изданий.
Награду в категории "Мой край", в которой оценивали научно-популярные издания, посвященные жизни российских регионов, получила Наталья Обнорская за книгу "Село Великое. Маленькое зеркало российской истории". В номинации "Образ Родины", где были выдвинуты фотоальбомы, издания, посвященные традиционной культуре регионов, лучшим назван альбом "Пикник на Кубани: Фотоальбом". В категории "Увлекательное краеведение" лучшей стала автор книги "Про Миасс и все-все-все: Детская краеведческая энциклопедия" Оксана Юзеева.
Первым в номинации "Россия заповедная", в которой оценивались книжные и издательские проекты, посвященные заповедникам и музеям-усадьбам, стал альбом "Джугджур - таинственный хребет на Востоке России: Альбом".
Победители конкурса награждены памятными дипломами.