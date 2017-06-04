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Эдвард Радзинский представил на Красной площади новый сборник своих пьес

Москва
4 июня, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июня. /ТАСС

Презентация прошла на главной сцене фестиваля и сопровождалась аншлагом

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Писатель и драматург Эдвард Радзинский в рамках фестиваля "Красная площадь" представил сборник своих новых пьес "Дочь Ленина. Взгляд на историю...".

Презентация прошла на главной сцене фестиваля и сопровождалась аншлагом.

Радзинский назвал появление сборника своим возвращением. "Я был драматургом, в начале девяностых шли девять пьес в московских театрах, в них играли самые известные артисты, их ставили Эфрос, Товстоногов, Виктюк и Фокин, - сказал Радзинский. - Потом наступила пауза, и вот теперь я возвращаюсь".

Писатель не исключил, что будет лично читать новые пьесы со сцены.

Новая книга драматурга вышла в редакции "Времена" издательской группы АСТ. Четыре повести-пьесы объединены одной общей темой - взглядом на историю глазами женщины.

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