В Московском зоопарке впервые за 10 лет родились детеныши европейской рыси

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Три детеныша европейской рыси впервые за 10 лет появились на свет в Московском зоопарке. Как сообщается на сайте столичной мэрии, котятам всего две недели.
"Котята все время проводят рядом с матерью. Зоологи стараются не тревожить кормящую маму с рысятами. Поэтому пол детенышей пока не известен", - приводится на портале комментарий пресс-службы зоопарка.
Там отметили, что это первое потомство у пары северных кошек, которые живут в зоопарке с детства. Во взрослых рысей детеныши превратятся к полутора годам, к этому же возрасту у них появятся фирменные кисточки на ушах. Посетители могут увидеть рысят в кошачьем ряду на старой территории зоопарка.