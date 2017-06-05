В Москве от клещей обработано 59 зон отдыха

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Почти полторы тысячи гектаров территорий в зонах отдыха Москвы, или 59 парков и скверов, прошли обработку от клещей, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичное управление Роспотребнадзора.
Отдохнуть без опаски москвичи уже могут, например, в Парке Горького, Нескучном саду, парке искусств "Музеон", на Воробьевых горах, в "Царицыно", "Коломенском", "Измайловском", в парке "Лосиный остров". Принять москвичей готовы и зоны отдыха Белое озеро, Лебедянский пруд, Большой Дворцовый (Кусковский) пруд, Серебряно-Виноградный пруд в Измайлове, Черкизовский пруд, Шибаевский пруд, Кузьминские пруды, Мазиловский пруд, Калитниковский пруд, Новодевичьи и Патриаршие пруды.
Специалисты Роспотребнадзора провели также акарицидную обработку территории 17 детских оздоровительных центров и санаториев, а также 31 кладбища. Отмечается, что на всех участках проведена и дератизация для сокращения численности грызунов.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали, что число пострадавших от укусов клещей и обратившихся в медучреждения россиян в этом сезоне увеличилось на 40 тысяч, достигнув к концу мая 133 тыс. человек.