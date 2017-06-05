Транспортные справочники на 5 языках подготовили в Москве к Кубку конфедераций и ЧМ-2018

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Столичные власти подготовили более 400 тыс. справочников "Московский транспорт" для туристов и болельщиков в преддверии Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Кроме того, гостям города будут раздавать карманные схемы метро, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы будем бесплатно раздавать карманные схемы метро и справочники на стойках "Живое общение" в метро и на МЦК, а также в аэроэкспрессах и зданиях вокзалов", - цитирует Ликсутова портал столичной мэрии. Карты-схемы московского метрополитена будут на двух языках - русском и английском, а справочники "Московский транспорт" - на пяти - русском, английском, испанском, французском и немецком.

Как сообщается на сайте мэрии, на схемах отдельно отметят станцию метро "Спартак", где расположена футбольная арена, которая примет матчи Кубка конфедераций.

"В справочнике содержится полная информация о предстоящих футбольных событиях, а также о московском транспорте. <...> В ней есть расписание игр, советы, как добраться до стадиона, правила бесплатного проезда для болельщиков, схемы метрополитена, наземного транспорта и платных парковок, тарифное меню и полезные телефоны", - приводит сайт правительства Москвы слова заммэра. Электронную версию справочника уже можно скачать на Едином транспортном портале столицы.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.