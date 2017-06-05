Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Транспортные справочники на 5 языках подготовили в Москве к Кубку конфедераций и ЧМ-2018

Москва
5 июня, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Электронная версия справочника уже доступна на Едином транспортном портале столицы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Столичные власти подготовили более 400 тыс. справочников "Московский транспорт" для туристов и болельщиков в преддверии Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Кроме того, гостям города будут раздавать карманные схемы метро, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы будем бесплатно раздавать карманные схемы метро и справочники на стойках "Живое общение" в метро и на МЦК, а также в аэроэкспрессах и зданиях вокзалов", - цитирует Ликсутова портал столичной мэрии. Карты-схемы московского метрополитена будут на двух языках - русском и английском, а справочники "Московский транспорт" - на пяти - русском, английском, испанском, французском и немецком.

Как сообщается на сайте мэрии, на схемах отдельно отметят станцию метро "Спартак", где расположена футбольная арена, которая примет матчи Кубка конфедераций. 

"В справочнике содержится полная информация о предстоящих футбольных событиях, а также о московском транспорте. <...> В ней есть расписание игр, советы, как добраться до стадиона, правила бесплатного проезда для болельщиков, схемы метрополитена, наземного транспорта и платных парковок, тарифное меню и полезные телефоны", - приводит сайт правительства Москвы слова заммэра. Электронную версию справочника уже можно скачать на Едином транспортном портале столицы.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
18
Более 100 тысяч человек посетили фестиваль "Красная площадь"
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
14
11 человек погибли в результате урагана в Москве
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская объяснила, почему в ее декларации о доходах нет сведений о муже и машине
2
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
3
УФСИН: экс-главу банка "Огни Москвы" еще в марте перевели из СИЗО под домашний арест
4
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
5
В Москве обокрали магазин одежды Black Star рэпера Тимати
6
Футболист Данни объявил об уходе из "Зенита"
7
Кремль не комментирует претензии стран Персидского залива к Катару
Темы дня
Загрузка...
Реклама