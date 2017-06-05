Дожди принесут потепление в Москву

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Гроза и ливень, которые ожидаются в Москве до конца дня, принесут потепление в столичный регион, сообщили в Гидрометцентре РФ. Тот же самый эффект ожидается в пятницу, которая тоже обещает быть дождливой.

"На этой неделе циклоны окажут наиболее значительное влияние на столичный регион в понедельник и пятницу. Они принесут дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Станет немного теплее, и отставание температуры от климатической нормы сократится до 1-1,5 градуса", - отметил представитель метеослужбы.

В Гидрометцентре подчеркнули, что в ближайший час в Москве (включая Новую Москву) и Московской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, усиление ветра южной четверти с порывами до 13-18 м/с. Такая погода сохранится днем и вечером.

В ночь на вторник, 6 июня, дождь продолжится, местами ожидаются гроза и порывы ветра до 12-17 м/с. Минимальная температура - 10-12 градусов тепла в столице и 9-14 градусов тепла в Подмосковье. Днем местами пройдет небольшой дождь, максимальная температура - 18-20 градусов тепла в мегаполисе и 17-22 градуса тепла по области.

В среду, 7 июня, осадков не ожидается, ночью прогнозируется плюс 8-10 в Москве и плюс 5-10 градусов по области, днем 21-23 и 18-23 градуса тепла соответственно. В четверг, 8 июня, местами небольшой дождь. Ночью - плюс 10-12 в столице и плюс 7-12 градусов по области. Днем температура поднимется до 19-21 в Москве и 17-22 градусов в Подмосковье.

В пятницу, 9 июня, из-за нового циклона будет дождливо. Ночь будет теплой, плюс 10-15 градусов, днем фронтальные облака ограничат дневной прогрев до 15-20 градусов. В субботу, 10 июня, местами пройдет кратковременный дождь. Ночью - 7-12, днем - 17-22 градуса тепла.