На улице на севере Москвы прорвало трубу с горячей водой

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Трубу с горячей водой прорвало на улице на севере Москвы, пострадавших нет, на месте ЧП работают аварийные бригады, сообщили ТАСС в экстренных службах.
"Трубу с горячей водой прорвало на Полтавской улице в Москве. Из-за инцидента затопило дорогу, однако движение транспорта не перекрывалось. В настоящее время подача воды перекрыта, коммунальные службы приступили к ликвидации последствий аварии", - сказал собеседник агентства.