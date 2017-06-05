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Власти Москвы предупреждают водителей об ухудшении ситуации на дорогах из-за непогоды

Москва
5 июня, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

В понедельник в столице ожидаются дождь с грозой и сильный ветер

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) Москвы предупреждает водителей об ухудшении ситуации на дорогах столицы из-за плохих погодных условий. Об этом говорится в сообщении центра.

"ЦОДД просит водителей быть более внимательными на дорогах в связи с ухудшением погодных условий", - говорится в сообщении.

В понедельник в Москве пройдет дождь с грозой, местами порывы ветра будут достигать до 13-18 м/с. Непогода может негативно отразиться на дорожной ситуации, поясняется в сообщении.

Специалисты центра рекомендуют автомобилистам быть более внимательными и аккуратными на дорогах и, по возможности, для передвижения по городу пользоваться городским транспортом.

ЦОДД также напомнил о необходимости соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений, кроме того, власти не советуют автовладельцам парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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