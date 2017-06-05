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Камеры наблюдения установлены на строительных объектах метро Москвы

Москва
5 июня, 17:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Количество камер и станции, на которых они установлены, не уточняются

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Московский метрополитен установил камеры наблюдения на строительных объектах после взрыва газового баллона на станции "Коломенская" в декабре минувшего года, в результате чего пострадали восемь человек. Об этом сообщил журналистам первый замначальника столичного метро Дмитрий Дощатов.

"На части станций установлены камеры, идет передача данных в ситуационные центры. Мы наблюдаем за тем, как проводятся работы. Мы видим по времени правильность выполнения технологических операций, видим, насколько правильно подрядные организации выполняют согласованный нами план производства работ. Это дает нам возможность гарантированно следить за качеством выполнения работ на этих объектах", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондент ТАСС.

Дощатов не уточнил, сколько установлено таких камер и на каких станциях.

22 декабря 2016 года в ходе ремонтных работ в южном вестибюле станции "Коломенская", который с ноября 2015 года закрыт на реконструкцию, взорвался газовый баллон. По данным источника ТАСС в медицинских кругах столицы, при взрыве пострадали восемь человек, пять из них находились в больницах, троим была оказана помощь на месте.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Компания-подрядчик была отстранена от проведения работ.

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